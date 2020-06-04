Сторонник Дерипаски призвал отстранить руководство "Норникеля"

Якубовский считает, что компания, которая связана с «Норникелем», объявила об аварии на ТЭЦ только через несколько дней и попыталась скрыть ее реальные масштабы. Он отметил, что это привело к увеличению уровня риска для людей и потере времени, которое могло быть использовано для принятия экстренных мер. Например, режим ЧС был введен лишь 1 июня, а авария случилась 29 мая. Якубовский обвиняет в таком стечении обстоятельств руководство «Норникеля», которое якобы не позаботилось о модернизации оборудования НТЭК. Теперь он требует отстранить топ-менеджеров «Норникеля» от участия в расследовании. Об этом пишут «Новые известия».

Якубовский является сыном бывшего главы администрации Иркутска. Его отец получил место в Совете Федерации, как сенатор от Иркутской области. В СМИ его имя часто стоит рядом с владельцем компании «Русал» Олегом Дерипаской. Интересно, что местные власти и министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев сообщили президенту Владимиру Путину о том, что ситуация вокруг ТЭЦ замалчивается.

Руководство «Норникеля» опубликовало внутренние данные компании, которые опровергают обвинения Якубовского. Пожар вспыхнул утром 29 мая, и за 15 минут НТЭК направил все данные о случившемся в единую дежурную диспетчерскую службу управления по делам гражданской обороны и ЧС администрации Норильска. Через час об инциденте стало известно Минэнерго и «Системному оператору». Представители последнего подтвердили эту информацию.

В «Норникеле» отметили, что после аварии компания постоянно передавала данные уполномоченным организациям о ЧС и мерах по ее устранению.