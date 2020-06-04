SpaceX провела запуск Falcon 9 со спутниками Starlink

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Ракета-носитель Falcon 9 была запущена с мыса Канаверал 4 июня совместно с группой спутников Starlink. Запуск состоялся в 21.15 по США (восточное побережье; в 04.25 по московскому времени).
Как сообщает газета “Известия”, после старты от ракеты отделилась первая ступень. Она успешно приземлилась на баржу, расположенную в Атлантическом океане. Подчеркивается, что спутник оснастили закрылками, предотвращающими попадание солнечных лучей.
Ранее Falcon 9 был запущен 23 апреля также в мыса Канаверал. Он доставил на орбиту порядка 60 спутников Starlink.
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