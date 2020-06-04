«Смело рожайте»: глава Башкирии призвал создавать семьи и не бояться
Радий Хабиров рассказал о новом построенном роддоме в регионе.
Руководитель республики сообщил, что новое медицинское учреждение в Ишимбае – не просто роддом, а межмуниципальный перинатальный центр. По его словам, жители города попросили построить им новый роддом еще в далеком 2003 году.
– Создавайте семьи и смело рожайте, дорогие жители нашей республики! А мы, несмотря ни на что, будем планомерно продолжать строить во всех наших городах и районах родильные дома, школы, садики и все, что необходимо нашим детям, – рассказал Радий Хабиров.
По его словам, строительство займет два года, а пока в правительстве отчитались, что навели порядок в старом роддоме.
Напомним, что в Башкирии наблюдается убыль населения в связи со снижением рождаемости и оттоком жителей Башкирии. К текущему моменту естественная убыль населения составляет 7164 человека, миграционная – более 5 тысяч человек.