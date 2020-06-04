Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

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Представители Роструда сообщили о двух коротких рабочих неделях в июне этого года.
Как сообщает газета “Известия”, первая короткая рабочая неделя будет длится с 8 по 11 июня. Далее, в связи с праздников Дня России 12 июня, будут длинные выходные. Также 11 июня будет сокращенным дням, так как является предпраздничным.
Вторая сокращенная рабочая неделя связана с объявлением 24 июня выходным из-за проведения парада Победы. Так, рабочие дни назначены на 22 и 23, а также 25 и 26 июня. 23 число не будет сокращенным днем.
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