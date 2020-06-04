Росприроднадзор выступил против отжига топлива в Норильске

Nashgorod.ru пишет, что в настоящее время СК возбудил уже три уголовных дела по этому факту. Со слов Радионовой, на базе сведений прокуратуры Росприроднадзор инициировал двадцатидневную проверку и ужесточил представительство в городе. По ее итогам будет составлен акт, рассчитан ущерб, а виновные лица будут привлечены к ответственности.

Местные экологи предупреждали Усса о страшных последствиях сжигания столь значительного количества топлива: пострадает не только этот регион, но и соседние.

Со слов Радионовой, ведомство перебросило вспомогательные силы своей лаборатории в Норильск, каждый день производится отбор проб (по пятнадцать в сутки) с ежедневным наращиванием. Ситуация с утилизацией будет жестко отслеживаться, будут внимательно изучаться методы утилизации, предложенные компанией на утверждение.