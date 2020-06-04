Прокуратура Башкирии проверяет сообщения о голодовке из-за строящегося дома
В надзорном органе сообщили, что начали проверку по сообщениям СМИ о ситуации вокруг строящегося дома на Шота Руставели в Уфе.
В ведомстве передали, что меры прокурорского реагирования будут приняты по результатам проверки. К надзорному мероприятию привлекли также сотрудников госкомитета по строительному и жилищном надзору. Планируется дать оценку соблюдению жилищных прав граждан,действий чиновников, а также земельного и градостроительного законодательства.
Напомним, жители дома №5 по улице Шота Руставели в Уфе объявили голодовку 3 июня в знак протеста против строительства многоэтажки, которую планирует возвести компания ПСК-6. Пока что в голодовке участвуют семь человек, но в случае, если власти не отреагируют планируется привлечь больше участников.
По словам местных жителей, компания ПСК-6 планирует возвести 34-этажное здание вблизи почти аварийного дома на Шота Руставели, 5 и дома 76, а также зданий на проспекте Октября, 168, 170, 170/1. Они считают, что если будут копать фундамент, начнет двигаться грунт, и дом будет разрушаться.