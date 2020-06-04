Прокуратура Башкирии проверяет сообщения о голодовке из-за строящегося дома

В ведомстве передали, что меры прокурорского реагирования будут приняты по результатам проверки. К надзорному мероприятию привлекли также сотрудников госкомитета по строительному и жилищном надзору. Планируется дать оценку соблюдению жилищных прав граждан,действий чиновников, а также земельного и градостроительного законодательства.

Напомним, жители дома №5 по улице Шота Руставели в Уфе объявили голодовку 3 июня в знак протеста против строительства многоэтажки, которую планирует возвести компания ПСК-6. Пока что в голодовке участвуют семь человек, но в случае, если власти не отреагируют планируется привлечь больше участников.