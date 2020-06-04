Полицейских из Югры могут уволить за допрос без масок

Жалобы на то, что правоохранители работают без масок и перчаток, поступили начальнику управления МВД. Он отметил, что к каждому полицейскому, нарушившему предписание, будут применяться жёсткие меры наказания.

Отмечается, что с начала пандемии на жителей Югры было составлено более пяти тысяч протоколов из-за неисполнения введенных ограничений. Только за последние дни в суд направлено почти 300 дел о неиспользовании масок.