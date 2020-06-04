Новый инфекционный госпиталь под Уфой принял первых пациентов с коронавирусом
Новый инфекционный госпиталь под Уфой принял первых пациентов средней степени тяжести.
Накануне, 3 июня, в новый инфекционный центр в районе Зубово под Уфой поступили первые два пациента. По словам врачей, у обоих мужчин подтвержденная коронавирусная пневмония. Их состояние здоровья средней степени тяжести. Легкие поражены на 25-35%.
Известно, что первых пациентов сюда перевели из республиканской инфекционной больницы. Там им уже была оказана первая помощь. Теперь врачи по результатам сданных анализов разработают план лечения уже в новом многофункциональном центре.
Напомним, на днях под Уфой прошло торжественное открытие Республиканского инфекционного центра, который расположился возле поселка Зубово. Инфекционный центр был построен в рекордно короткие сроки – в пределах двух месяцев. Он оснащен по последнему слову техники и поможет существенно разгрузить стационары республики, которые смогут уделять больше внимания пациентам с другими патологиями, не имеющими отношения к коронавирусу.