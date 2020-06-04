Новый инфекционный госпиталь под Уфой принял первых пациентов с коронавирусом

Накануне, 3 июня, в новый инфекционный центр в районе Зубово под Уфой поступили первые два пациента. По словам врачей, у обоих мужчин подтвержденная коронавирусная пневмония. Их состояние здоровья средней степени тяжести. Легкие поражены на 25-35%.

Известно, что первых пациентов сюда перевели из республиканской инфекционной больницы. Там им уже была оказана первая помощь. Теперь врачи по результатам сданных анализов разработают план лечения уже в новом многофункциональном центре.