«Нихао себе!»: китаец в Уфе пытался подкупить сотрудника ФСБ двумя млн рублей

Сегодня, 4 июня, стало известно, что следком возбудил уголовное дело против 49-летнего жителя Китая, живущего в Уфе. который подозревается в дач взятки сотруднику ФСБ. Речь идет о 2 млн рублей, то есть о взятке в особо крупном размере. ФСБ само провело доследственную проверку и теперь передало материалы в следком.

Как следует из материалов дела, попытка дачи взятки имела место на днях. Подозреваемый китаец, возглавляющий ООО «Галактика», решил таким способом «выкупить» свой мобильный телефон и другие электронные носители, которые были у него ранее изъяты сотрудниками ФСБ в ходе проверки. Точнее мужчина предложил заменить его на аналогичный телефон, который он приобрел.

Заодно китаец пытался также договориться о прекращении возбужденного в отношении него уголовного дела, которое касалось возможных неправомерных действий при осуществлении коммерческой деятельности.