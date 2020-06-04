Минздрав Башкирии сообщил подробности о заболевших коронавирусом
В башкирском минздраве сообщили данные о том, какая сейчас ситуация с носителями COVID-19.
По последней информации в больницах сейчас лечатся от коронавируса 995 человек, с легкой формой заболевания дома проходят лечение 1309 человек. Напомним, что к текущему моменту официально зарегистрировано 3 608 жителей. Медиакорсеть передавала ранее, что больше всего пациентов с COVID-19 находятся в 18-й больнице в Уфе – 164 человека.
В тяжелом состоянии находится сейчас 31 человек, в том числе находятся на аппаратах ИВЛ – 7 человек. Есть данные о выздоровевших – 1286 за весь период пандемии коронавируса и 37 за прошедшие сутки. Об умерших по-прежнему нет информации на протяжение уже нескольких недель.
Что касается ОРВИ и случаев внебольничной пневмонии, то за прошедшие сутки поступило 192 вызова о наличии симптомов респираторной вирусной инфекции и выявлено 110 случаев заболевания внебольничной пневмонией.
Больше всего заболевших среди людей в возрасте от 26 до 50 лет – 39,6 процентов, от 51 до 60 лет – 24,4 процента, и меньше всего заболевших старше 80 лет – 3,2 процента.