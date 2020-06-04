Минздрав Башкирии сообщил подробности о заболевших коронавирусом

По последней информации в больницах сейчас лечатся от коронавируса 995 человек, с легкой формой заболевания дома проходят лечение 1309 человек. Напомним, что к текущему моменту официально зарегистрировано 3 608 жителей. Медиакорсеть передавала ранее, что больше всего пациентов с COVID-19 находятся в 18-й больнице в Уфе – 164 человека.

В тяжелом состоянии находится сейчас 31 человек, в том числе находятся на аппаратах ИВЛ – 7 человек. Есть данные о выздоровевших – 1286 за весь период пандемии коронавируса и 37 за прошедшие сутки. Об умерших по-прежнему нет информации на протяжение уже нескольких недель.

Что касается ОРВИ и случаев внебольничной пневмонии, то за прошедшие сутки поступило 192 вызова о наличии симптомов респираторной вирусной инфекции и выявлено 110 случаев заболевания внебольничной пневмонией.