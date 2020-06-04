Минздрав Башкирии сообщил о закрытых на карантин больницах
Информацию о закрытии медучреждении из-за нового коронавируса COVID-19 сообщил на брифинге министерства министр здравоохранения Максим Забелин.
По информации главы ведомства со ссылкой на региональный Роспотребнадзор, всего в Башкирии сейчас закрыты отделении в пяти больницах республики.
С 26 мая закрыто хирургическое, терапевтическое и инфекционное отделения Бижбулякской больницы, а также провизорское отделение Кармаскалинской ЦРБ. С 27 мая – закрыли неврологическое отделение Субхангуловской участковой больницы, а с 28 мая хирургическое, неврологическое, и кардиологическое отделения городской больницы №1 Октябрьского, с 1 июня закрыто диагностическое отделение уфимской ГКБ №13.
По последней информации в больницах сейчас лечатся от коронавируса 995 человек, с легкой формой заболевания дома проходят лечение 1309 человек. Напомним, что к текущему моменту официально зарегистрировано 3 608 жителей. Медиакорсеть передавала ранее, что больше всего пациентов с COVID-19 находятся в 18-й больнице в Уфе – 164 человека.