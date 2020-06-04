Медики вылечили свыше 94 тыс. пациентов с COVID-19 в Москве

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За минувшие сутки в Москве 3 061 человек выздоровели после прохождения терапии от нового коронавируса. При этом общее количество выздоровевших в городе выросло до 94 715. Об этом журналистам рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Число излечившихся в столице продолжает расти. За последние сутки после курса лечения выздоровел еще 3061 человек. В целом количество людей, выздоровевших от инфекции, составило 94 715», — цитирует Ракову московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Как пишет RNS, вчера стало известно о 3385 излечившихся от коронавирусной инфекции в Москве.
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