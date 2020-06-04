Медики вылечили свыше 94 тыс. пациентов с COVID-19 в Москве

«Число излечившихся в столице продолжает расти. За последние сутки после курса лечения выздоровел еще 3061 человек. В целом количество людей, выздоровевших от инфекции, составило 94 715», — цитирует Ракову московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.