Концы в воду: почему проблемы с экологией в Башкирии почти невозможно отследить

Еще накануне карантина в Башкирии глава СК РБ Денис Чернятьев рассказал, что за минувший год в республике возбуждено лишь одно уголовное дело из-за экологических нарушений. При этом после экокатастрофы в Сибае, получившей федеральную огласку, в республиканском отделении СК все еще нет материалов для уголовного преследования.

— Во всех таких случаях следует устанавливать наличие угрозы жизни и здоровью граждан, вызванной экологическим преступлением. Это проблематичная ситуация, потому что не каждое превышение ПДК несет угрозу эпидемии или отравления. То есть ПДК превышен, дыхание затруднено, но прямой угрозы жизни и здоровью жителей нет, — подчеркнул Денис Чернятьев. — Существование такой угрозы определяется только экспертным путем — есть ли превышения вредных веществ, которые образуют угрозу. Мы не вправе осуществлять контрольные функции по таким вопросам, существует Росприроднадзор, Роспотребнадзор, еще ряд органов, которые должны в таких случаях проводить масштабные проверки, исследования, и, если факты подтвердятся, материалы направлять нам, а мы будем принимать решения.

Единственное же дело, возбужденное Следственным комитетом в республике, касается происшествия на комбинате «Полиэф» (входит в состав крупнейшей нефтехимической компании РФ «Сибур») в Благовещенске, которое произошло 9 октября 2019 года. Напомним, из-за обрушения стены бетонного резервуара на территорию завода, а также на прилегающую территорию и в реку Казмышлы (впадает в реку Изяк, которая, в свою очередь, впадает в реку Уфа, на которой расположены городские водозаборы) вылилось около 8 тонн неочищенных стоков предприятия. Спустя сутки здесь был введен режим ЧС, в область загрязнения попали лесные массивы Благовещенского и Уфимского лесничеств.

— По «Полиэфу» были четко установлены факты загрязнения и наличия угроз, потому что там само разлившееся по округе вещество определенного класса опасности, загрязнившее почву и реку. Поэтому мы туда сразу же выехали, провели проверку и вскоре возбудили дело, — отметил Денис Чернятьев.

Фото: ufacity.info

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды», наказание — от штрафа 100–300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет. Ущерб от утечки отходов — это была терефталевая кислота, которая используется в производстве пищевой упаковки, — по предварительным оценкам, составил 44 млн рублей. При том, что в МЧС сообщали, что ранее никаких нареканий техническое состояние резервуара не вызывало, следствие придерживается версии о том, что ранее проводившийся техосмотр резервуара находил в нем дефекты, но предприятие продолжало эксплуатировать объект без ремонта.

Обрушение резервуара стало третьим подобным происшествием на «Полиэфе» в прошлом году всего, происшедшим за четыре месяца. Так, в конце июля — неочищенные стоки «Полиэфа» попали в реки Казмышлы и Изяк, в результате из-за нехватки кислорода погибло около 500 кг рыбы. Позже выяснилось, что в воду попали терефталевая кислота (низкая токсичность, превышение норм в 48 раз), бензойная кислота (слабая кислота, плохо растворимая в воде, превышение в 73 раза), марганец (металл, превышение в 42 раза) и аммонийный азот (обладает высокой растворимостью, превышение в 4,2 раза).

Тогда, по заявлению главы «Сибура» Дмитрия Конова, причиной аварии стало стечение обстоятельств, которые не могли случиться в обычном технологическом процессе: в частности, пуско-наладочные работы сошлись с «достаточно жесткой ситуацией с дождями». В отношении предприятия и его должностных лиц возбудили административное дело (ч.3 ст. 8.2 КоАП «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства» и ч. 1 ст. 8.14 «Нарушение правил водопользования»). В итоге предприятие оштрафовали на 500 тысяч рублей, а 12 сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. Прокурорская проверка оценила ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, в 9 млн руб.

Также в октябре из-за сломанного насоса предприятия у реки Потеха произошел выброс пенной мутной воды с характерным химическим запахом, который, по словам местных жителей, чувствовался на расстоянии. Директор по охране труда промышленной безопасности экологии АО «Полиэф» Дмитрий Котин тогда заявил, что никакого экологического бедствия опасаться не стоит, насос заменен, а по результатам проверки вода «не получила загрязнения».

Фото: Медиахолдинг 1Mi

По информации члена Совета по правам человека при главе Башкирии Сергея Жукова, еще в 2007 году районные депутаты обещали установить в Благовещенске электронное табло с показателями качества атмосферного воздуха, но этого так и не было сделано. Ситуация взята на контроль в СПЧ РБ.

— Вчерашним вечером в нашем городском воздухе мой нос вновь уловил родной, до экзем на коже жителей, запах, — сообщил Сергей Жуков. — Возможно, мне показалось? Пока в сети многие обсуждают «чем это пахнет», я с полной уверенностью способен по запаху определить название сырья, предназначенного для производства терефталевой кислоты и даже написать химическую формулу.

По словам активиста, в 2006 году во время работы на предприятии он регулярно наблюдал железнодорожные цистерны уксусной кислоты в разгерметизированном состоянии в процессе приема сырья, постоянно испытывающие различные проблемы с герметичностью корпусы с насосами по перекачке параксилолов, динилов, бутилацетатов.

— В 2019 году мне удалось принять участие в модернизации предприятия в целях увеличения мощности производства. Модернизация прошла в лучших традициях масштабных проектов, окончившись многочисленными недоделками, судебными спорами с подрядчиками и крупной аварией, прогремевшей на всю страну. Нам до сих пор неизвестно, какие мероприятия по восстановлению водоема были выполнены после первого отравления реки Изяк, нам до сих пор неизвестно, какую ответственность понесло предприятие после второй аварии, мощнейшей в истории существования предприятия. И нам до сих пор доподлинно неизвестно, чем мы дышим, — считает Сергей Жуков.

Председатель Союза экологов РБ Александр Веселов подчеркивал, что уголовное дело в отношении «Полиэфа» должно было быть возбуждено еще после первой аварии, поскольку ущерб, нанесенный окружающей среде, уже тогда был существенным:

— Факт возбуждения уголовного дела может говорить о том, что республиканские власти устали терпеть такое отношение крупных холдингов к экологической безопасности региона.

По словам директора по программам российского отделения «Гринпис» Ивана Блокова, в год в России возбуждается несколько уголовных дел, связанных с экологическими происшествиями, но при этом крупные руководители к ответственности по ним не привлекались никогда.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

Если вчитаться в новостные сводки подробнее, то можно обнаружить немало происшествий, которые наносят природе реальный вред, но при этом наказания в абсолютном большинстве случаев либо отсутствуют, либо бесполезны — они для предприятий как слону дробинка. Так, например, ЧП, схожее с ситуацией на реке Изяк, случилось в озере рядом с селом Толбазы в Аургазинском районе — предположительно причиной загрязнения стали сточные воды от местных предприятий. Примерно в то же время масляное пятно было зафиксировано в реке Белой возле Монумента Дружбы — то есть в самом центре региона.

Список можно продолжать и продолжать. Причем подобная тенденция — наводить порядок постфактум, исправлять непоправимое и платить штрафы за катастрофы из нехудеющего кошелька — для России вполне привычная практика. Посмотрим, что будет с виновниками свежей катастрофы в Норильске — впрочем, ничего нового.

Что же должно произойти, чтобы промышленные предприятия стали бережнее относиться к природе? Фенольно-диоксиновых событий было мало или они просто забылись, учитывая, что санация «Химпрома» год за годом откладывается?

Что ж, если «мелкие» катастрофы никак не могут вразумить, то, очевидно, мы накануне катастрофы еще более крупной. Тут-то все и обратят на это более пристальное внимание, но будет уже поздно. Ну, может хоть сериал про это снимут — вроде «Чернобыля».