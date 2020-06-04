Более 300 тысяч жителей России наблюдаются с подозрением на коронавирус
Сегодня, 13:37ОбществоФото: pxhere.com
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Представители Роспотребнадзора назвали количество россиян, которые находятся под наблюдением медиков. Так, у порядка 313 тысяч граждан подозревают коронавирус.
Как сообщает газета “Известия”, всего в России провели более 11,7 миллионов тестов на COVID-19. За прошедшие 24 часа в лабораториях страны провели 307 тысяч исследований.
Ранее 1 июня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что ситуация с распространением вируса в РФ стабилизировалась, так как за последнюю неделю мая число новых пациентов не превышает 2,3%.
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