Башкирия наряду с Ленинградской областью лидирует по выдаче сельской ипотеки

За несколько месяцев работы госпрограммы льготной сельской ипотеки ей воспользовались 3800 человек в 61 регионе. Всего кредитов выдано на сумму 7,7 млрд руб., Совокупный объем полученных банками заявок превышает 140 млрд руб. Башкирия наравне с Ленинградской областью находится в числе регионов-лидеров.

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, уровень финансирования программы позволяет улучшить жилищные условия 11200 семей. Из-за высокой популярности и востребованности данного механизма уже прорабатывается вопрос увеличения суммы финансирования для дальнейшего развития госпрограммы.

В Башкирии более 500 жителей уже оформили льготные кредиты по программе сельской ипотеки в Башкирском отделении Россельхозбанка (основной оператор сельской ипотеки в РБ). Общая сумма полученных в региональном отделении кредитов по сельской ипотеке — 1 млрд руб. За три месяца действия госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Башкирским филиалом Россельхозбанка предварительно одобрены около 1500 заявок на сумму свыше 3 млрд руб. Большая часть клиентов сейчас занимается подбором объекта недвижимости.

По данным пресс-службы Минсельхоза РБ, в республике по количеству оформленной сельской ипотеки лидируют Уфимский, Стерлитамакский и Кармаскалинский районы. 40% заемщиков предпочли приобрести в собственность дома, остальные брали кредит на покупку квартиры. Среди оформивших сельскую ипотеку больше половины — молодые семьи до 35 лет.

По словам заместителя министра сельского хозяйства РБ Юрия Лысова, такая программа помогает муниципалитетам в реализации многих приоритетных нацпроектов, в том числе и нацпроекта «Жилье».