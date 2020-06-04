Аналитики спрогнозировали распространение коронавируса в Башкирии в июне

Предполагается, что до 12 июня в Башкирии будет подтверждено 4245 заболевших по самому оптимистичному прогнозу, по пессимистичному прогнозу ожидается 4424 случаев инфицирования COVID-19. Допускается погрешность прогнозов всего 2,17%.

Считается, что сейчас скорость развития эпидемии стала непостоянной, а плато будет более затяжным, сам процесс инфицирования, по мнению аналитиков, может начать расти.

Эксперты Megaputer Intelligence считают, что динамика заражения с 14 мая довольно стабильная, но это не признак убыли эпидемии. Разрыв между активными случаями и числом выздоровевших становится больше.