В Уфе заработает Клинический институт неврологии и реабилитации

В Уфе началась работа по созданию многопрофильного реабилитационного центра, который может спасти от инвалидности множество людей.

Как сообщили представители Корпорации развития Башкирии, проект осуществляется в рамках государственно-частного партнерства. В качестве инвестора выступает холдинг «Медстандарт», который намерен инвестировать в создание нового центра 427 млн рублей.

Центр развернется на базе двухэтажного здания Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, находящегося по адресу: проспект Октября, 133/2. Здание будет реконструировано и переоснащено. В итоге его площади увеличатся более чем вдвое, добавятся от двух до четырех этажей. В медцентре будет предусмотрено по 100 койко-мест для детей и взрослых пациентов.

Новый реабилитационный центр должен открыться в 2020 году. Договором предусмотрено, что «Медхолдинг» будет управлять Клиническим институтом неврологии и реабилитации в течение 25 лет.

- Проект несет значительную социальную нагрузку: регион нуждается в реабилитационных центрах, где оказывалась бы помощь при наиболее распространенных и одновременно инвалидизирующих заболеваниях нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата, онкологических и других болезней, - отметили в Корпорации развития РБ.