В Стерлитамакском районе Башкирии прошел сабантуй

Плохая погода, холод и дождь не помешали провести традиционный праздник плуга в Стерлитамакском районе Башкирии.

На Сабантуй–2018 у села Буриказганово приезжали целыми семьями. Всех, кто не побоялся капризов природы, ждали праздничный концерт творческих коллективов, развлекательная программа, спортивные и национальные игры, ярмарка народных промыслов. Особое место в праздничных мероприятиях заняли традиционные конные скачки джигитов.

В торжественной обстановке прошло награждение передовиков сельскохозяйственного производства, победителей конкурсов и фестивалей. Все победители получили ценные денежные призы.