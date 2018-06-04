В Стерлитамакском районе Башкирии прошел сабантуй
Генеральным спонсором прошедшего в Стерлитамакском районе Сабантуя – 2018 стала Башкирская содовая компания.
Плохая погода, холод и дождь не помешали провести традиционный праздник плуга в Стерлитамакском районе Башкирии.
На Сабантуй–2018 у села Буриказганово приезжали целыми семьями. Всех, кто не побоялся капризов природы, ждали праздничный концерт творческих коллективов, развлекательная программа, спортивные и национальные игры, ярмарка народных промыслов. Особое место в праздничных мероприятиях заняли традиционные конные скачки джигитов.
В торжественной обстановке прошло награждение передовиков сельскохозяйственного производства, победителей конкурсов и фестивалей. Все победители получили ценные денежные призы.
Глава администрации Стерлитамакского района Рустам Багаутдинов отметил большой вклад Башкирской содовой компании в поддержку и развитие национальной культуры, поблагодарил предприятие за финансовую помощь в организации праздника. По словам главы района, Стерлитамакский район и БСК связывают долгие годы сотрудничества, а проведение праздника сабантуя – только один из примеров их взаимодействия.