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В Стерлитамакском районе Башкирии прошел сабантуй
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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В Стерлитамакском районе Башкирии прошел сабантуй

Сегодня, 16:36ОбществоРустэм БашкирцевФото: sterlitamak.ru
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