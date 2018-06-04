В Сингапуре главе КНДР Ким Чен Ыну ищут лимузин для поездки на саммит

Пхеньян хочет арендовать элитный автотранспорт на время саммита. Об этом четвертого июня пишет газета «Известия».

Власти КНДР требуют предоставления Ким Чен Ыну машины, которая будет классом не ниже, чем у главы США Дональда Трампа. Последний, кстати, собирается привести в Сингапур свой президентский автопарк.

Ким Чен Ын собственные автомобили на саммит транспортировать отказался. Глава КНДР даже не стал оплачивать проживание в президентском номере гостиницы Fullerton.