В Сингапуре главе КНДР Ким Чен Ыну ищут лимузин для поездки на саммит
Сегодня, 19:02Общество
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Делегация из Северной Кореи занимается в Сингапуре поиском лимузина VIP-класса для своего лидера Ким Чен Ына.
Пхеньян хочет арендовать элитный автотранспорт на время саммита. Об этом четвертого июня пишет газета «Известия».
Власти КНДР требуют предоставления Ким Чен Ыну машины, которая будет классом не ниже, чем у главы США Дональда Трампа. Последний, кстати, собирается привести в Сингапур свой президентский автопарк.
Ким Чен Ын собственные автомобили на саммит транспортировать отказался. Глава КНДР даже не стал оплачивать проживание в президентском номере гостиницы Fullerton.
Отметим, что президент США Дональд Трамп должен пообщаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном на саммите в Сингапуре 12 июня.
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