В России перед ЧМ-2018 проверят качество пива

Специалисты ведомства дали рекомендации потребителям пенного напитка, как отличить подлинный продукт от подделки. Об этом пишет портал rns.online.

Кабинет министров России требует от Роскачества завершить проверку производителей пива до начала Чемпионата мира по футболу 2018 года. Эксперты должны изучить органолептические и физико-химические показатели хмельного напитка. Пиво проверят на безопасность. Также будет подтверждено или опровергнуто мнение о том, что металлическая тара передает вредные вещества в напиток.

Для того чтобы самому на глаз определить качество пива потребителю необходимо обратить пристальное внимание на его пену. Если пена сохраняет стойкость более трех минут, то это может говорить о высоком качестве напитка. В то же время быстро спадающая пена в эле, сидре, крафтовом пиве и пивных напитках может быть их «авторской» характеристикой, сообщили в Роскачестве.