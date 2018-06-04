В Канаде подросток смог ночью посадить неисправный самолет на автотрассу

Воздушное судно взлетело с аэродрома Ошава в провинции Онтарио. Об этом четвертого июня пишет газета « Известия ».

Через некоторое время после набора высоты несовершеннолетний пилот сообщил диспетчеру о неисправности в двигателе. В итоге подростку ничего не оставалось как сажать самолет на скоростное шоссе.