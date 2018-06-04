В Канаде подросток смог ночью посадить неисправный самолет на автотрассу
Сегодня, 18:58Общество
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В субботу вечером в Канаде на скоростном шоссе рядом с городом Сандерленд сел легкомоторный самолет, за штурвалом которого находился 17-летний молодой человек.
Воздушное судно взлетело с аэродрома Ошава в провинции Онтарио. Об этом четвертого июня пишет газета «Известия».
Через некоторое время после набора высоты несовершеннолетний пилот сообщил диспетчеру о неисправности в двигателе. В итоге подростку ничего не оставалось как сажать самолет на скоростное шоссе.
Приземление прошло успешно. Аварий удалось избежать. В результате инцидента никто не пострадал.
Сейчас самолет уже отбуксировали с трассы. Механики приступили к выяснению причин поломки воздушного судна.
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