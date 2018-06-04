В Башкирии заблокируют 20 сайтов с экстремистскими песнями и текстами
Все они работали в свободном режиме и могли быть доступны любым читателям, включая подростков.
Мелеузовская межрайонная прокуратура добилась блокировки 20 сайтов, содержавших экстремистские материалы. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.
Уточняется, что информация, размещенная на сайтах, по решению судов была признана экстремистской и включена в Федеральный список экстремистских материалов. Интересно, что, по данным прокуратуры, наибольшее количество выявленных экстремистских материалов было размещено на музыкальных сайтах, ими оказались песни, публично оправдывающие террористическую деятельность и возбуждающие расовую, национальную или религиозную рознь.
Сайты-нарушители при этом работали в свободном режиме, доступ к ним имели любые, в том числе несовершеннолетние интернет-пользователи.
Сейчас доступ к информационным ресурсам заблокирован Роскомнадзором.