Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Башкирии заблокируют 20 сайтов с экстремистскими песнями и текстами
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
B2ap3 large 31ab80c5b515a43125d7d477a8d33d70 xl

В Башкирии заблокируют 20 сайтов с экстремистскими песнями и текстами

Сегодня, 15:57ОбществоТатьяна Майорова
Читайте
также
Дохлая кошка, некролог и снайперы: как проходила осада Радио Титан в Уфе
Ученый Марс Сафаров: «Уфимцы не знают, в каком городе они живут»
Рынок отходов: Кто станет отвечать за их переработку в Башкирии