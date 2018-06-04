Россия заняла 114-е место в рейтинге стран с самыми лучшими дорогами
На сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ) появился перечень стран с самыми плохими и хорошими трассами по версии индекса глобальной конкурентоспособности за 2017—2018 годы.
Всего рейтинг состоит из 137 государств. Качество шоссе оценивалось по шкале от одного до семи. Об этом пишет портал rns.online.
Страной с наилучшими трассами стали ОАЭ. Они заработали по этому показателю 6,4 балла.
Далее в списке государств с самыми качественными шоссе в мире следуют Сингапур (6,3 балла), Швейцария (6,3), Гонконг (6,2), Голландия (6,1), Япония (6,1), Франция (6), Португалия (6), Австрия (6) и Соединенные Штаты Америки (5,7).
Самые большие проблемы с качеством асфальтового покрытия трасс наблюдаются в Молдавии (2,5 балла), Мозамбике (2,5), Украине (2,4), Парагвае (2,4), Йемене (2,3), Гвинеи (2,2), Мадагаскаре (2,2), Гаити (2,1), Конго (2,1) и Мавритании (2).
Россия в перечне государств с наиболее качественными шоссе расположилась на 114-ой позиции, набрав лишь 2,9 балла.