Россия заняла 114-е место в рейтинге стран с самыми лучшими дорогами

Всего рейтинг состоит из 137 государств. Качество шоссе оценивалось по шкале от одного до семи. Об этом пишет портал rns.online.

Страной с наилучшими трассами стали ОАЭ. Они заработали по этому показателю 6,4 балла.

Далее в списке государств с самыми качественными шоссе в мире следуют Сингапур (6,3 балла), Швейцария (6,3), Гонконг (6,2), Голландия (6,1), Япония (6,1), Франция (6), Португалия (6), Австрия (6) и Соединенные Штаты Америки (5,7).

Самые большие проблемы с качеством асфальтового покрытия трасс наблюдаются в Молдавии (2,5 балла), Мозамбике (2,5), Украине (2,4), Парагвае (2,4), Йемене (2,3), Гвинеи (2,2), Мадагаскаре (2,2), Гаити (2,1), Конго (2,1) и Мавритании (2).