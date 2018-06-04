РОСНАНО провела отбор первых участников для «Бизнес-дебюта 2018-2019»

Первая игра шла в течение восьми часов. За этот период участники должны были показать свои способности в сфере коммуникаций, организации, инженерии, а также изобретательские и бизнес-навыки.

В основном, среди игроков были студенты старших курсов, либо молодые специалисты, недавно получившие дипломы ВУЗов. Следует подчеркнуть, что, если при старте игры участников было 70, то к завершению их осталось всего половина от изначального числа. Как рассказал Денис Ковалевич, один из авторов игры и руководитель венчуростроительной компании «Техноспарк», в прошедшем мероприятии организаторы стремились создать условия, как при первых годах деятельности реального стартапа. Ситуации и трудности, которые участники преодолевали в ходе игры, компании проходят за три-четыре года или дольше, добавил он. Также Ковалевич сказал, что построение компании с нуля является кропотливым и сложным процессом, что требует больших затрат сил, времени и терпения.

По словам Анны Елашкиной, операционного директора компании «ТЕН.Эдьюкейшн», проводившей игру, около 5% участников показали себя в качестве успешных бизнесменов. Такое же число претендентов продемонстрировали предпринимательские качества, но у них не вышло достигнуть высоких результатов.

Весь процесс отбора будет включать восемь турниров. Имена победителей назовут осенью. Лучшие игроки, в количестве 100 человек, займут позиции бизнес-дебютантов в одном из 100 стартапов венчурной сети. Инвестиции в каждый стартап составят один миллион рублей. Эти деньги будут расходоваться на цели создания продукта, заработные платы и для обеспечения первого этапа работы.