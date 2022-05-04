В РФ рассказали о числе несоответствующих нормам контрактов на охрану школ и детсадов

По данным Общероссийского народного фронта (ОНФ), около 70% договоров на охрану детских учебных заведений исполняются на суммы намного ниже необходимых.

Как сообщает iz.ru, по словам главы исполкома ОНФ Михаила Кузнецова, представители около 30% учреждений говорят об отсутствии охраны, 25% говорят, что охрана не справляется со своими обязанностями. Он заявил, что до 70% детских учреждений выполняют контракты на сумму, значительно меньшую необходимой, которую определила Росгвардия. Организация обратилась с просьбой расследовать ситуацию в Генпрокуратуру. Кузнецов считает, что работу по обеспечению стандартов охраны детсадов и школ нужно передать Росгвардии.

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