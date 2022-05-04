В июне начнутся прямые авиарейсы из Уфы в Сочи

Прямые рейсы Уфа — Сочи открывает авиакомпания NordStar на самолетах Boeing 737-800. Как сообщает пресс-служба уфимского аэропорта, полеты начнутся с 3 июня.
Рейсы планируют сделать еженедельными по пятницам: вылет из Уфы в 15:10, вылет из Сочи — в 17:35. Время в пути — 3,5 часа.
Напомним, до 7 мая действует режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов преимущественно на юге России. Согласно решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с 16 мая планируется снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из/в 15 международных аэропортов России — Уфы в этом списке нет.