Хабиров рассказал, что будет с посевами в Башкирии в этом году

— В Башкирии — пять климатических зон, и в каждой из них весенняя посевная идёт по своему графику. Если на севере республики, в янаульских и аскинских хозяйствах, сев только начинается, то в ряде районов на юге — уже перевалил за экватор, — отметил глава региона, пожелав республике урожайного года.