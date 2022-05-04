Хабиров рассказал, что будет с посевами в Башкирии в этом году

Глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях опубликовал пост, в котором рассказал о ходе посевной кампании в регионе. По его словам, только за последние сутки в республике засеяли более 120 тыс. га, всего яровой сев проведен на площади более 520 тыс. га, что составляет примерно четверть от запланированного объема.
— В Башкирии — пять климатических зон, и в каждой из них весенняя посевная идёт по своему графику. Если на севере республики, в янаульских и аскинских хозяйствах, сев только начинается, то в ряде районов на юге — уже перевалил за экватор, — отметил глава региона, пожелав республике урожайного года.
Напомним, экспорт продукции АПК за 2021 год в Башкирии составил 328,8 млн долларов в текущих ценах (по состоянию на март 2022 года), что почти вдвое превысило плановый индикатор. При этом на урожай 2021 года сильно повлияла засуха — индекс производства с/х продукции составил 84,7%. На 2022 год на поддержку АПК республики было выделено 5,7 млрд руб.