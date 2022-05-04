Минеева: “Зонтичный” механизм позволил в 6 раз увеличить охват получателей поддержки

Корпорация МСП предоставит во втором квартале 2022 года “зонтичные” поручительства по банковским кредитам на сумму 28 млрд рублей. Это позволит малому и среднему бизнесу получить средства в размере 56 млрд рублей.

О плюсах нововведения рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей города Москвы Татьяна Минеева. Как отметила бизнес-омбудсмен, “зонтичный” механизм позволяет получить кредит тем предпринимателям, которым ранее кредиты для бизнеса были недоступны и которые получали отказ. Кроме того, он позволяет уменьшить конечные процентные ставки по привлеченному финансированию, добавила она. Об этом пишет РИА Новости. В корпорации отметили, что до конца года сумма кредитов малому и среднему бизнесу под поручительство достигнет 170 миллиардов рублей. В компании рассказали, что кредит можно будет получить в одиннадцати аккредитованных банках-партнерах Корпорации МСП, среди которых Ак Барс Банк, Альфа-Банк, Банк ВТБ, Банк "Зенит", банк "Открытие", МСП Банк, ПСБ, РНКБ, Сбербанк, Совкомбанк, а также "Тинькофф Бизнес". А к концу 2022 года механизм планируется задействовать в более чем двух десятках федеральных и региональных банков. "За счет “зонтичных” поручительств, корпорация в 6 раз увеличила охват получателей поддержки. Каждый седьмой кредит пришелся на бизнес, который без "зонтичного" механизма никогда бы не получил заемное банковское финансирование. В этом году ставки по кредитам существенно увеличились, поэтому многие банки не так активно кредитуют малый и микробизнес. Мы мониторим ситуацию, проводим регулярные встречи с банками и через наш “Сервис 360°” получаем обратную связь от предпринимателей", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. С того времени, как стартовал проект “зонтичного” поручительства, было выдано более 6 тысяч кредитов на сумму около 57 миллиардов рублей. Такие кредиты наиболее востребованы в сфере торговли (40% кредитов), в обрабатывающем производстве (25%), а также транспортировке и хранении (10%). Напомним, что “зонтичный” механизм поручительств направлен на упрощение процесса получения бизнесом кредитных средств, когда у предпринимателя не хватает залога для получения займа. “По сути, это гарантия Корпорации МСП перед банком, что заемщик исполнит свои обязательства по кредиту. Основные параметры поручительства: покрытие до 50% суммы кредита, размер поручительства по кредиту одного заемщика или группы связанных заемщиков - до 1 млрд рублей, а срок кредита - не более 180 месяцев”, - отметили в Корпорации МСП.

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