В России реализуют предложение «Единой России» по бесплатной газификации регионов

Президент РФ Владимир Путин подписал поручения, подготовленные по итогам ежегодного послания Федсобранию, и установил сроки, в которые они должны быть реализованы. В частности, это касается комплекса мер социальной поддержки «Единой России» по выплатам беременным и кешбэку за детский отдых.

Как сообщает Nashgorod, с 1 июля по инициативе партии повысят сумму выплат беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации и вставшим на учет на ранних сроках беременности. Пособие составит 50% от размера прожиточного минимума, установленного в определенном российском регионе. Кроме этого, главой государства было подписано поручение о возврате половины цены путевок в детские лагеря – это предложение ранее озвучили в «Единой России». Действие меры начнется с 15 мая. Также Владимир Путин дал распоряжение о продлении действия туристического кешбэка – до завершения текущего года для всех граждан страны. Ежегодно запланировано покупать минимум 4 тыс. школьных автобусов для регионов. Автопарк будет обновлен за 2021–2024 годы благодаря финансированию из федерального бюджета, будут произведены закупки автобусов российского производства. Помимо этого, до 2023 года кабмину и главам регионов совместно с «Газпромом» поручили на бесплатной основе обеспечить подключение россиян к газу. Речь идет об уже газифицированных населенных пунктах, в которых газовые трубы не подведены к жилым домам. Как ранее сообщалось секретарем генсовета ЕР Андреем Турчаком, в партии подготовят график бесплатного подключения к газу в российских регионах. Единая информационная база будет создана в отделениях партии в российских субъектах. При этом повышенное внимание будет уделено пенсионерам и многодетным семьям, которым помогут в оформлении необходимых бумаг. По поручению главы государства с 1 июля начнут выплачивать пособия неполным семьям с детьми в возрасте 8-17 лет. Необходимые изменения в законы сразу после президентского послания были внесены «Единой Россией». Их перечислят родителям, у которых есть решение судебной инстанции об уплате алиментов, а также единственным родителям. Как отмечается на портале ER.ru, “Единой Россией” уже были внесены поправки в закон о выплатах беременным и оплате в стопроцентном размере больничных родителям детей в возрасте до 7 лет. Напомним, в ходе ежегодного послания Федсобранию российский лидер отметил, что поддерживает ряд инициатив в сфере социальной поддержки, ранее направленных ему «Единой Россией».

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