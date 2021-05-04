В Республике Тыве на перевале потерпел аварию автомобиль с детьми

В результате опрокидывания тяжелого автомобиля на перевале в Эрзинском районе Тувы травмировано пять человек. В том числе, двое детей.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС, авария произошла в труднодоступном месте, находящемся на перевале Нарын. Там сейчас работают спасатели и медики. Для оказания помощи привлечен вертолет санавиации.

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