В Новосибирске ребенку наложили пять швов после посещения игрового центра

В Новосибирске ребенку наложили пять швов после посещения игрового центра
В Новосибирске ребенку наложили пять швов после посещения игрового центра
Сегодня, 16:59ОбществоФото: pxhere.com
Следствие установит обстоятельства инцидента с падением трехлетней девочки с метровой высоты в одном из игровых клубов Новосибирска. В результате пострадавшему ребенку медики наложили пять швов, рассказали в пресс-службе регионального подразделения Следственного комитета.

«В игровом клубе, который находится в Октябрьском районе Новосибирска, при игре в лабиринте девочка повредила подбородок. Как пояснила мать девочки, там не было защитной сетки. При этом правила безопасности и ограничения по возрасту нигде не прописаны, администратор, как рассказала женщина, не предупреждала об опасности», – цитирует сообщение СК по региону ФедералПресс.

Как сообщили в СК, сотрудники игрового клуба не смогли оказать пострадавшей девочке первую помощь. После произошедшего следователи запустили проверку. По ее результатам будет принято решение, начинать ли уголовное дело или нет.

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