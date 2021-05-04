В Новосибирске ребенку наложили пять швов после посещения игрового центра

«В игровом клубе, который находится в Октябрьском районе Новосибирска, при игре в лабиринте девочка повредила подбородок. Как пояснила мать девочки, там не было защитной сетки. При этом правила безопасности и ограничения по возрасту нигде не прописаны, администратор, как рассказала женщина, не предупреждала об опасности», – цитирует сообщение СК по региону ФедералПресс.
Как сообщили в СК, сотрудники игрового клуба не смогли оказать пострадавшей девочке первую помощь. После произошедшего следователи запустили проверку. По ее результатам будет принято решение, начинать ли уголовное дело или нет.