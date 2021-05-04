В Башкирии пройдут дополнительные слушания по разработке карьера золотодобытчиками

В селе Уразово Учалинского района Башкирии, где произошел конфликт в золотодобывающей компанией, пройдут повторные общественные слушания. Об этом в эфире «Эха Москвы в Уфе» рассказал активист движения «Зеленый щит Куштау» Дмитрий Петров.

Первые общественные слушания о переводе земли из категории сельхозназначения в промышленные прошли ещё 14 января. Тогда местные жители выступили против, однако предприятие продолжило работы. Золотодобытчики сослались на то, что будут повторные слушания. По словам Дмитрия Петрова, на встречу промышленники привели несколько десятков не местных жителей, которые проголосовали за разработку карьера. Петров сообщил, что главу сельского поселения попросили допускать к слушаниям только местных для объективного голосования.

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