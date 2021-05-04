В Башкирии начался страшный пожар в лесу. Местные жители просят о помощи

Рядом с селом Ишмурзино в Баймакском районе Башкирии начался крупный пожар. Очевидцы засняли возгорание на видео и опубликовали в соцсетях.

Видео: vk.com Отмечается, что огонь распространился со стороны Хайбуллинского района. Как сообщил глава города Баймак Радмир Исянбаев, предприятия ЖКХ выехали на помощь пожарным, однако нужны ещё добровольцы для тушения сильного огня. - Очень нужны люди для тушения! Сельчане просят руку помощи, - пишут местные жители в соцсетях. В МЧС по РБ сообщили, что ситуация находится под контролем. Пожар произошёл в Баймакском лесничестве, в 6 километрах от Ишмурзино, пишет ИА «Башинформ». Угрозы населенным пунктам нет, уточнили в ведомстве.

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