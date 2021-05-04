В Башкирии начался страшный пожар в лесу. Местные жители просят о помощи

Отмечается, что огонь распространился со стороны Хайбуллинского района.
Как сообщил глава города Баймак Радмир Исянбаев, предприятия ЖКХ выехали на помощь пожарным, однако нужны ещё добровольцы для тушения сильного огня.
- Очень нужны люди для тушения! Сельчане просят руку помощи, - пишут местные жители в соцсетях.
В МЧС по РБ сообщили, что ситуация находится под контролем. Пожар произошёл в Баймакском лесничестве, в 6 километрах от Ишмурзино, пишет ИА «Башинформ». Угрозы населенным пунктам нет, уточнили в ведомстве.