«Уму непостижимо». Глава Росприроднадзора РФ возмутилась работой карьера в Башкирии

Руководитель Роспотребнадзора России Светлана Радионова на странице в соцсетях поделилась впечатлениями от Сангалыкского диоритового карьера в Башкирии, который она посетила в ходе поездки в республику. Она потребовала у руководства предприятия модернизировать вредные технологии.

Светлана Радионова лично проверила работу Сангалыкского диоритового карьера, которая оставила не лучшие впечатления. Уму непостижимо, что руководство самого дорогого в стране щебёночного карьера просто ничего не делает для соблюдения экологических требований. Директора меняются как перчатки, и каждый последующий понятия не имеет, что делалось до него, написала глава Росприроднадзора в Instagram. По её словам, предприятие последние десять лет не платить за негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, проверка не раз выявляло множество нарушений, из-за которых были возбуждены административные дела Но без толку. Плата не вносилась, жители продолжали жаловаться на пыль, из-за которой невозможно дышать, рассказала Светлана Радионова. Она потребовала у руководства карьера и головного холдинга «Национальной нерудной компании» заняться реальной модернизацией вредные технологии, а не «рисовать» программы улучшения экологии. Напомним, Светлана Радионова приезжала в Башкирию на прошлой неделе, где посетила сразу несколько предприятий. Свой доклад представил гендиректор БСК Эдуард Давыдов. Однако глава Росприроднадзора раскритиковала отчет и пообещала проверить презентацию об экологической обстановке. Она также предупредила о возможных проверках и попросила не обижаться руководителей предприятий, если будут найдены нарушения. В целом только за прошлый год выявлен ущерб от башкирской промышленности на 700 млн рублей.

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