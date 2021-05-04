«Уму непостижимо». Глава Росприроднадзора РФ возмутилась работой карьера в Башкирии

«Уму непостижимо». Глава Росприроднадзора РФ возмутилась работой карьера в Башкирии
«Уму непостижимо». Глава Росприроднадзора РФ возмутилась работой карьера в Башкирии
Сегодня, 14:28ОбществоАнна КононоваФото: Светлана Радионова
Руководитель Роспотребнадзора России Светлана Радионова на странице в соцсетях поделилась впечатлениями от Сангалыкского диоритового карьера в Башкирии, который она посетила в ходе поездки в республику. Она потребовала у руководства предприятия модернизировать вредные технологии.

Светлана Радионова лично проверила работу Сангалыкского диоритового карьера, которая оставила не лучшие впечатления.

Уму непостижимо, что руководство самого дорогого в стране щебёночного карьера просто ничего не делает для соблюдения экологических требований. Директора меняются как перчатки, и каждый последующий понятия не имеет, что делалось до него, написала глава Росприроднадзора в Instagram.

По её словам, предприятие последние десять лет не платить за негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, проверка не раз выявляло множество нарушений, из-за которых были возбуждены административные дела

Но без толку. Плата не вносилась, жители продолжали жаловаться на пыль, из-за которой невозможно дышать, рассказала Светлана Радионова.

Она потребовала у руководства карьера и головного холдинга «Национальной нерудной компании» заняться реальной модернизацией вредные технологии, а не «рисовать» программы улучшения экологии.

Напомним, Светлана Радионова приезжала в Башкирию на прошлой неделе, где посетила сразу несколько предприятий. Свой доклад представил гендиректор БСК Эдуард Давыдов. Однако глава Росприроднадзора раскритиковала отчет и пообещала проверить презентацию об экологической обстановке. Она также предупредила о возможных проверках и попросила не обижаться руководителей предприятий, если будут найдены нарушения. В целом только за прошлый год выявлен ущерб от башкирской промышленности на 700 млн рублей.

Материалы по теме:
БашкирияРосприроднадзоркарьер
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы