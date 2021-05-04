Стало известно, во сколько и где состоятся салюты на 9 мая в Уфе

Празднование Дня Победы в Уфе завершится салютами на площади имени Ленина и перед Дворцом культуры «Моторостроитель». Их начнут запускать в 23:00, сообщила пресс-служба администрации города.
В мэрии Уфы напомнили, что 9 мая запустят дополнительный общественный транспорт в связи с поздним завершением праздника. С площади имени Ленина автобусы будут развозить уфимцев в Дему, Инорс, Затон, Сипайлово, Зеленую рощу и Черниковку. С площади перед «Моторостроитель» автобусы будут осуществлять перевозку пассажиров в Шакшу, Инорс, Максимовку и Черниковку.
При этом количество транспорта увеличат не только «Башавтотранс», но и частные перевозчики.
Кроме того, будет организовано накопление электротранспорта:
– 5 троллейбусов на остановке «Башкирская Республиканская гимназия-интернат № 1 имени Рами Гарипова»: до остановок «ТК Центральный», «Мкрн. Белореченский», Ледовый дворец «Уфа-Арена».
– 5 троллейбусов на перегоне «Железнодорожная больница - Госцирк»: до «Троллейбусного депо №2», а также до«ДОКа» по улице Первомайской и по улице Кольцевая.
– 4 трамвая на кольце «Госцирк»: до «улицы Пушкина», «Железнодорожного вокзала», «Зеленой Рощи».
Напомним, 9 мая в столице Башкирии пройдет торжественная церемония возложения цветов в парке Победы. На проспекте октября пройдет шествие военнослужащих Уфимского территориального гарнизона, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и организация.