Стало известно, во сколько и где состоятся салюты на 9 мая в Уфе

В мэрии Уфы напомнили, что 9 мая запустят дополнительный общественный транспорт в связи с поздним завершением праздника. С площади имени Ленина автобусы будут развозить уфимцев в Дему, Инорс, Затон, Сипайлово, Зеленую рощу и Черниковку. С площади перед «Моторостроитель» автобусы будут осуществлять перевозку пассажиров в Шакшу, Инорс, Максимовку и Черниковку.