Радий Хабиров поздравил Тамару Тансыккужину с победой на чемпионате мира по шашкам

- Поздравляю нашу спортсменку, её тренеров - Юрия Чертка и Алексея Чижова, Федерацию шашек Башкортостана, - заявил Хабиров.
Также руководитель региона добавил, что на следующий учебный год в республике планируется развивать шашки в рамках одного из модулей дополнительной программы образования «Взлетай», направленную на развитие функциональных способностей школьников, чтобы «каждый ребёнок мог играть в шашки и тренироваться у профессионалов».
Напомним, Тамара Тансыккужина, представлявшая Россию на матче в Варшаве на звание чемпионки мира по стоклеточным шашками, одержала победу над полькой Наталией Садовской. Россиянка стала семикратной чемпионкой мира по стоклеточным шахматам.