Радий Хабиров поздравил Тамару Тансыккужину с победой на чемпионате мира по шашкам

Радий Хабиров поздравил Тамару Тансыккужину с победой на чемпионате мира по шашкам
Радий Хабиров поздравил Тамару Тансыккужину с победой на чемпионате мира по шашкам
Сегодня, 18:00ОбществоАлександра КонстантиноваФото: со страницы Хабирова
Глава Башкирии Радий Хабиров написал пост на своей странице, в котором поздравил спортсменку из Уфы Тамару Тансыккужину с победой на матче на звание чемпионки мира по стоклеточным шашками.

- Поздравляю нашу спортсменку, её тренеров - Юрия Чертка и Алексея Чижова, Федерацию шашек Башкортостана, - заявил Хабиров.

Также руководитель региона добавил, что на следующий учебный год в республике планируется развивать шашки в рамках одного из модулей дополнительной программы образования «Взлетай», направленную на развитие функциональных способностей школьников, чтобы «каждый ребёнок мог играть в шашки и тренироваться у профессионалов».

Напомним, Тамара Тансыккужина, представлявшая Россию на матче в Варшаве на звание чемпионки мира по стоклеточным шашками, одержала победу над полькой Наталией Садовской. Россиянка стала семикратной чемпионкой мира по стоклеточным шахматам.

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