Радий Хабиров откровенно рассказал о своем героическом дедушке

Радий Хабиров откровенно рассказал о своем героическом дедушке
Радий Хабиров откровенно рассказал о своем героическом дедушке
Сегодня, 10:11ОбществоАнна КононоваФото: pixabay.com
Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал пост в соцсетях в преддверии празднования Дня Великой Победы. Он рассказал об одном из мероприятий, которое состоится 9 мая, а также о своем дедушке, который прошел Великую Отечественную войну.

Дед Радия Хабирова Барый Латыпович «вновь встанет в строй бессмертного полка». По словам главы региона, он прошёл всю войну, получил тяжелое ранение и с победой вернулся домой.

Фото:Страница Радия Хабирова

В этом году шествие Бессмертного полка состоится в онлайн-режиме. Подать заявку можно до 7 мая на сайте, ресурсе «банк Памяти», в мини-приложениях в Одноклассниках и ВКонтакте. По данным Хабирова, от Башкирии подано уже 55 тысяч заявок.

Трансляция онлайн-шествия можно будет посмотреть в 15:00 на телеканале «Салям», а часть портретов — в рамках телемарафона на БСТ. Отметим, что традиционное шествие «Бессмертного полка» перенесли на 24 июня в связи с распространением коронавируса.

Напомним, 9 мая в столице Башкирии пройдет торжественная церемония возложения цветов в парке Победы. На проспекте октября пройдет шествие военнослужащих Уфимского территориального гарнизона, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и организация. Мероприятия завершатся праздничными салютами в 23:00 на площади имени Ленина и перед дворцом Машиностроителей в Черниковке.

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День ПобедыБашкирияВеликая Отечественная война"Бессмертный полк"
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