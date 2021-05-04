Радий Хабиров откровенно рассказал о своем героическом дедушке

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал пост в соцсетях в преддверии празднования Дня Великой Победы. Он рассказал об одном из мероприятий, которое состоится 9 мая, а также о своем дедушке, который прошел Великую Отечественную войну.

Дед Радия Хабирова Барый Латыпович «вновь встанет в строй бессмертного полка». По словам главы региона, он прошёл всю войну, получил тяжелое ранение и с победой вернулся домой. Фото: Страница Радия Хабирова В этом году шествие Бессмертного полка состоится в онлайн-режиме. Подать заявку можно до 7 мая на сайте, ресурсе «банк Памяти», в мини-приложениях в Одноклассниках и ВКонтакте. По данным Хабирова, от Башкирии подано уже 55 тысяч заявок. Трансляция онлайн-шествия можно будет посмотреть в 15:00 на телеканале «Салям», а часть портретов — в рамках телемарафона на БСТ. Отметим, что традиционное шествие «Бессмертного полка» перенесли на 24 июня в связи с распространением коронавируса. Напомним, 9 мая в столице Башкирии пройдет торжественная церемония возложения цветов в парке Победы. На проспекте октября пройдет шествие военнослужащих Уфимского территориального гарнизона, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и организация. Мероприятия завершатся праздничными салютами в 23:00 на площади имени Ленина и перед дворцом Машиностроителей в Черниковке.

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