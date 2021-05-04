Перед майскими праздниками в Омске поднялись цены на спички

Перед майскими праздниками в Омске поднялись цены на спички
Перед майскими праздниками в Омске поднялись цены на спички
Вчера, 22:58ОбществоФото: pxhere.com
Перед праздниками в Омске практически не изменилась стоимость ключевых продуктов. Подорожали некоторые овощи и фрукты, замороженная рыба и спички.

В департаменте городской экономической политики Омска сообщили, что список ключевых товаров состоит из 67 наименований: 20 непродовольственных и 47 продовольственных. Средняя цена вычисляется на основе мониторинга в 20 магазинах, плюс учитываются данные Омскстата. Перед майскими праздниками мониторинг не показал существенного изменения цен на товары из списка, пишет infox.ru.

Более чем на 5% поднялись цены на детский шампунь, спички, яблоки, замороженную рыбу и капусту с картошкой. В остальном цены практически не изменились.

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