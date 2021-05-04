Перед майскими праздниками в Омске поднялись цены на спички

В департаменте городской экономической политики Омска сообщили, что список ключевых товаров состоит из 67 наименований: 20 непродовольственных и 47 продовольственных. Средняя цена вычисляется на основе мониторинга в 20 магазинах, плюс учитываются данные Омскстата. Перед майскими праздниками мониторинг не показал существенного изменения цен на товары из списка, пишет infox.ru.