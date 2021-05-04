Михаил Дегтярев рассказал о своей жизни в Хабаровске после переезда

Как сообщает transsibinfo.com, на службе не было жены главы региона, поскольку, кроме Петра, у Дегтяревых еще трое маленьких сыновей, которые не могут остаться одни ночью.
Как говорит Дегтярев, его семья — это «прихожане храма, а не захожане». Дегтяревы являются членами общества многодетных семей «Ландыш» и каждое воскресенье бывают на службе. По словам жены Михаила Дегтярева, у ее мужа мечта, чтобы в семье появилась еще и дочь, и он даже готов подарить за дочку ей собаку.
По словам Дегтярева, его жена трудится в режиме 24/7, воспитывая детей. Он выражает благодарность ей и всем женщинам в ее лице за такой труд. Если врио губернатора не уехал в командировку, он сам отвозит сыновей в детсад и в муниципальную школу. Его третий сын, который в этом году пойдет в первый класс, тоже будет учиться в Хабаровске.
«Никаких Лондонов. Никакой Москвы. Я вас разочарую», — говорит Дегтярев.
В Хабаровске семья Дегтяревых купила жилье в ипотеку. До этого она снимала квартиру или пользовалась служебной. Но в Хабаровском крае они решили обосноваться основательно. В новой квартире уже побывала мать Дегтярева. Погостив в Хабаровске в течение месяца, она помогла его жене заниматься с детьми.