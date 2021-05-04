Михаил Дегтярев рассказал о своей жизни в Хабаровске после переезда

Михаил Дегтярев побывал на главной пасхальной службе в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Одним из тех, кто помогал вести службу митрополиту, был старший сын врио губернатора Хабаровского края Петр Дегтярев.

Как сообщает transsibinfo.com, на службе не было жены главы региона, поскольку, кроме Петра, у Дегтяревых еще трое маленьких сыновей, которые не могут остаться одни ночью. Как говорит Дегтярев, его семья — это «прихожане храма, а не захожане». Дегтяревы являются членами общества многодетных семей «Ландыш» и каждое воскресенье бывают на службе. По словам жены Михаила Дегтярева, у ее мужа мечта, чтобы в семье появилась еще и дочь, и он даже готов подарить за дочку ей собаку. По словам Дегтярева, его жена трудится в режиме 24/7, воспитывая детей. Он выражает благодарность ей и всем женщинам в ее лице за такой труд. Если врио губернатора не уехал в командировку, он сам отвозит сыновей в детсад и в муниципальную школу. Его третий сын, который в этом году пойдет в первый класс, тоже будет учиться в Хабаровске. «Никаких Лондонов. Никакой Москвы. Я вас разочарую», — говорит Дегтярев. В Хабаровске семья Дегтяревых купила жилье в ипотеку. До этого она снимала квартиру или пользовалась служебной. Но в Хабаровском крае они решили обосноваться основательно. В новой квартире уже побывала мать Дегтярева. Погостив в Хабаровске в течение месяца, она помогла его жене заниматься с детьми.

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