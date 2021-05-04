Компьютерные игры в Башкортостане мигрируют на планшеты и смартфоны

С начала 2021 года приволжские абоненты МегаФона потратили 3 тысячи Тбайт интернет-трафика на мобильные игры. Это почти в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Башкортостан, по признанию аналитиков, вошел в ТОП-5 самых игровых регионов Приволжья.

Мобильный гейминг стал одним из любимых видов цифрового времяпровождения жителей Приволжья. С начала года игроки использовали объем информации, сопоставимый с 68 000 загрузок игры World of Tanks. Наибольший трафик на «стратегии» и «шутеры» клиенты МегаФона израсходовали в Самарской области (743 Тбайта). Вторую строчку рейтинга занимает Нижегородский регион. Третье место поделили Татарстан и Саратовская область. Пятерку замыкают Оренбуржье и Башкортостан. Трафик гейминга в республике за минувший год вырос более чем в 4 раза и составил в первом квартале 274 Тбайт. Фото: Megafon Во всех регионах популярностью пользуется Roblox - онлайн-платформа, позволяющая создавать свои собственные игры и играть в чужие. Самые востребованные сервисы цифрового распространения – Steam и Origin, а наиболее популярные создатели виртуальных вселенных Wargaming и Blizzard. В Уфе и республике предпочитают играть в Roblox, Guns of Icarus online, World of Tanks, Brawl Stars и PUBG MOBILE. Развитие мобильных сетей, быстрый интернет, минимальный пинг, постоянное усовершенствование гаджетов, с каждым годом позволяют все большему количеству абонентов МегаФона полноценно и без задержек играть на мобильных устройствах также, как и на домашних компьютерах с проводным интернетом.

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