Город трех «С»: как жители Бирска ладят с бродячими собаками и почему это не удивляет

Бирск — небольшой городок в 100 км от столицы Башкирии Уфы. По данным на 2020 год, здесь проживают чуть более 46,5 тысяч человек. На первый взгляд, городок начинается и заканчивается неожиданно. Сразу за главной площадью и миловидными домиками XIX века идет частный сектор, резко уходящий под уклон, к реке. Ожидания жутких стай бродячих собак имелись, но поначалу животными и «не пахло» — была замечена только парочка кошек, которые гуляли сами по себе. Но все впереди.
На горизонте вполне очевидной границы между ухоженным центром и частным сектором стали появляться группки школьников, которые спокойно шли по своим делам. Самое время — пересменка. На вопросы они отвечали охотно и спокойно, и признавались — да, собаки есть, дело житейское, все привыкли.
— У нас тут везде собаки, но они спокойные, а мы внимания не обращаем, ну не играем с ними, это понятно, друг друга не трогаем, в общем, — с охотой рассказал третьеклассник, пока его друзья поутихли рядом.
Когда задался вопрос, боятся ли они собак дети, ответы посыпались ото всех мальчишек сразу.
— А чего их бояться? — немного насупился самый скромный из ребят.
— Собак бояться нельзя, они это чувствуют. Папа всегда рассказывал, как с ними надо.
- В школе, кстати, тоже про них говорят нам, но бояться никто не боится, — уверил меня школьник.
Взрослые жители Бирска, то комментировать ситуацию с бездомными псами они не отказывались, но предпочитали не представляться. И вахтер школы, и несколько учителей из других школ (ученики школе № 4 прятались от собак на дереве) рассказали, что бродячих собак в городе хватает. Но ни дети, ни родители, по их словам, на агрессивные стаи животных не жаловались, хотя диалог у школ с родителями налажен. К слову, в этом сомнений не возникает — зная уровень накаленности любых родительских чатов по актуальным вопросам, проблема с бродячими собаками точно бы не осталась незамеченной. Складывалось впечатление, что горожане чего-то не договаривают, не хотят делиться своими проблемами, выносить сор из избы, — как правило, в провинции этого не любят.
Вскоре на центральной площади Бирска все же встретилась собака. Она мирно лежала у ног купца-основателя города и охраняет его сундук. На тот момент это был пока что единственный пес на пути.
Общее настроение соответствовало песенке «Все хорошо, прекрасная маркиза» — ни сучка, ни задоринки. По пути в школу № 4, возле которой ее ученики и спасались от собак на дереве, в глаза бросилось окно частного дома, из которого на улицу смотрела реалистичная игрушечная собака, а из-под забора жильцов выскочил крошечный щенок. В 20 метрах от школы, в углу заброшенного участка, вальяжно прохаживался цепной пес.
Директор Бирской школы № 4 Владислав Резнов и педагогический состав не нервничали.
— Дети уже были у меня в кабинете и о ситуации рассказали спокойно, тем более работа в этом направлении с ними проводилась — и уроки ОБЖ, и классные часы, и памятки на стендах — рассказал Резнов.
— Ребята приняли взвешенное решение забраться на дерево, а не в панике забрались туда. Аккуратно сложили рюкзаки и уже на дереве спокойно дождались учителя ОБЖ Алексея Мешкова, который разогнал собак и расчистил детям путь домой,поделился подробностями директор.
И директор, и учителя считают, что дети повели себя правильно, не стали проявлять к собакам агрессию, кидать в них камнями или хвататься за палки. А значит, работа ведется в правильном направлении, считают педагоги.
Помощник Бирского межрайонного прокурора Анатолием Романенко, который приехал в школу, чтобы разобраться в ситуации с видео рассказал, что по словам детей, что этот случай не единичный.
— Я лично общался с детьми и они рассказали, что и до этого нередко залезали на это дерево, а 28 апреля вышли из магазина с едой. Собак это, конечно же, привлекло, а дети без паники подумали и решили, что спрячутся от стаи на хорошо знакомом дереве, — пояснил представитель надзорного ведомства. — Прокуратура подготовила представление в администрацию района,
если вопросы и имеются, то не к администрации школы, а, скорее, к отлову собак,уточнил Романенко.
Родители героев видео тоже на удивление оказались абсолютно спокойны. «Оля, мама Коли», — улыбаясь, представилась мама второклассника Ольга Корепанова, которая стояла на крыльце школы.
— Бирск — это же город трех «С» — Старики, Собаки, Северяне,смеясь, пояснила женщина.
Это ее ребенок был одним их тех, кто оказался на дереве. Единственное, чем оказалась возмущена Ольга, так это поведением автора видео, который, по ее словам, на просьбу разогнать собак сказал «ага, щас». Корепанова также добавила, что Бирску нужен приют. Оказалось, что она сама занимается волонтерством и давно говорит, что всё, что нужно для приюта, — территория.
— Ни денег, ни работников нам не нужно, в городе достаточно волонтеров, которые готовы заниматься приютом. Но в администрации нам отказывают, говорят, что есть «Рекс», — неожиданно заявила Ольга.
С 20 января 2020 года, как указано на сайте администрации, в Бирске отловом собак занимается некое ООО «Рекс». Компания заключила контракты еще в 11 районах республики (например, в Туймазинском, Белорецком, Мишкинском и Дуванском районах). По данным системы СПАРК, в 2020 году ООО «Рекс» заключило 13 контрактов общей стоимостью 15,4 млн рублей. С начала 2021 года у «Рекса» заключено девять контрактов на сумму 5,1 млн рублей.
Эта же компания в 2020 году выиграла тендер на отлов животных в Уфе стоимостью 8,5 млн рублей. Судя по тому, как в конце 2020 года проводились торги, складывается впечатление, что ООО «Рекс» и не претендовал на заключения контракта со столицей. По условиям госзакупки максимальная цена на отлов одного животного не должна была быть выше 10 787 рублей. «Фреш-Микс», который и выиграл тендер в Уфе, снизил цену на 54 рубля, а ООО «Рекс» предложило скидку размером в одну копейку.
Известно, что на ООО «Рекс» зарегистрирован ПВС, который уже не раз становился темой для острых материалов в СМИ Башкирии. Так, в октябре 2020 года в приюте под Бирском прокуратурой были выявлены нарушения ветеринарных норм и правил в части содержания животных, а также в части заполнения, ведения и учета документации поступающих животных. Более того, ООО «Рекс» упоминался в негативных материалах наших коллег.
Директор ООО «Рекс» Муратби Рубжанов звонку журналиста Mkset не обрадовался, — не мы одни обращались к нему за комментарием по ситуации с бродячими животными в городе. Рубжанов, явно будучи не в настроении, на любой вопрос отвечал одинаково. Представитель ООО «Рекс» пояснял, что работает он строго в соответствии с Федеральным законом N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными».
— Мои задачи: отловить бездомных собак, привить от бешенства, простерилизовать и поставить идентифицирующую бирку на ухо. После этого мы выпускаем их обратно, в случае, если животное не агрессивно. Агрессивные собаки остаются в ПВС, — пояснил Рубжанов.
Попытка встретиться с Рубжановым в ПВС или же увидеться в другом месте не увенчалась успехом. Муратби Рубжанов сказал, что находился не в Бирске. После ответа на вопросы Рубжанов и вовсе заявил, что «журналисты раздувают хайп на пустом месте» и порекомендовал СМИ заняться чем-то действительно полезным. Под конец разговора директор ООО «Рекс» в том же обвинил и городских зоозащитников.
В ПВС, кстати, мы все же приехали. Тем более находится он неподалеку от города, буквально в пяти минутах езды. Но приют оказался закрыт на карантин — оценить состояние приюта и содержание в нем бездомных собак не удалось.
Картина вырисовывалась странная, но интересная. Собаки в городе есть, их немало, но у горожан нет никаких кровожадных планов. Складывалось впечатление, что бирчане хотят мирно сосуществовать с бездомными животными.
Местная зоозащитница Елена Груздева еще в телефонном разговоре с журналистом Mkset сообщила, что ей есть что сказать именно об этой стае собак с видео. В назначенном месте у порога кафе меня встретила Елена с подругой, у которой руки были заняты ведром с кашей и мешком костей — ужином для собачек.
По словам Елены, она знает каждую собаку в Бирске. Было не совсем понятно, как такое возможно в буквальном смысле. Первым делом Елена показала фото Даны — той самой собаки, вокруг которой и собралась стая, от которой школьники прятались на дереве. Елена призналась, что в той стае, которую в итоге забрали в ПВС, был также их подопечный Пугляш и другие собаки, которых курировала зоозащитница вместе со своими коллегами по цеху.
— Я и правда почти всех собак знаю в городе. Это Дана, и её мы сами осенью прошлого года привозили в «Рекс» на стерилизацию. Отвезли, вроде все сделали и выпустили.
по какому-то странному стечению обстоятельств у Даны продолжилась течка. Именно это и стало магнитом для остальных собак, которые увязались за ней. Есть вопросы к «Рексу», как же её стерилизовали тогда? Не выходит ли таких осечек с другими собаками?задается вопросом Елена.
— Внутрь приюта нас не пускают, увидеть, в каких условиях проводятся операции и содержатся собаки, нереально. Но мы видим, в каком состоянии собак оттуда выпускают — через одного больные животные, многие из них умирают спустя несколько дней, — рассказала зоозащитница.
Никого не обвиняя и не делая никаких громких заявлений, Елена показывала фото одного из своих подопечных, которому неизвестные неправильно провели кастрацию. Увиденное не развидеть — собака не просто покалечена, она мучается. А ведь боль только провоцирует агрессию — что у людей, что у животных.
После отлова Даны и всей стаи зоозащитница Елена очень переживает за собак, потому что убеждена, что должного отношения к животным в ПВС нет. Груздева лишь предполагает, что Дану там будут повторно стерилизовать, раз уж не вышло с первого раза. Напомним, что в Башкирии на стерилизацию одного животного государством сегодня выделяется от пяти до семи тысяч рублей.
По словам зоозащитницы, в ПВС легко могут оказаться и домашние собаки. Елена предполагает, что отловщики собак могут получать сдельную оплату, то есть больше пойманных и отвезенных в ПВС собак — больше денег. Отлов одной собаки, по словам зоозащитницы, обходится примерно в 300 рублей.
— Вот поэтому собаки и попадают в ПВС раз за разом, животы им режут без необходимости, деньги-то на каждую операцию выделены, вот и отрабатывают их, — возмущается Елена.
Женщина уверена, что если бы Дану зимой нормально стерилизовали, то у нее не было бы течки, она бы не собрала вокруг себя кобелей, а случившаяся ситуация со школьниками на дереве попросту бы не произошла.
Мы долго говорили о собаках. Елена сразу обозначила, что не смотрит на ситуацию сквозь розовые очки и понимает, что агрессивные собаки есть, и они представляют для людей немалую опасность. Но при встрече с такой собакой отбиться от нее маловероятно даже взрослому человеку.
— За собаками однозначно необходим надзор, но очень важно, как именно он осуществляется. И сейчас его ведут из рук вон плохо. считает Елена.
Владелец ООО «Рекс» Муратби Рубжанов считает, что для регулирования численности собак и предупреждения нападений на людей нужно создать контролирующий орган.
«Необходим комплекс мероприятий. Надо не просто поставить на учет животных, но и создать контролирующий орган, который будет следить, чье это животное, стерилизованное оно или нет. Если их чипировать, но не контролировать, собаки будут также убегать из дворов, сбиваться в стаи и плодиться», — сообщал он РБК-Уфа в апреле этого года.
По мнению Рубжанова, владельца собаки нужно обязывать самостоятельно стерилизовать животное, а при отказе от процедуры привлечь к ответственности. Это, по его мнению, поможет проконтролировать популяцию безнадзорных животных.
В 2021 году города и районы республики получили из бюджета 63,4 млн рублей на отлов и стерилизацию бездомных животных. При этом в первом квартале 2021 года нулевое освоение средств, выделенных на эти цели, показали 38 муниципалитетов из 54 — то есть, более половины районов в Башкирии.
По данным Управления ветеринарии РБ, 10 районов республики освоили от 98% до 100% средств. В этом списке Мишкинский, Салаватский, Бирский, Кармаскалинский, Давлекановский, Альшеевский, Буздякский, Благоварский, Аургазинский и Кушнаренковский районы. В Нефтекамске освоили 63% выделенных денег, в Октябрьском — 54%. В Уфе освоено вообще всего 32% выделенных средств. С показателем в 17% четверку замыкает город Агидель. В Бирске же, по данным Управления, средства освоили на 98-100%. Но собак на улицах города от этого меньше пока не стало.
Конкретику по инциденту и ситуации с бродячими собаками в городе было решено узнать в администрации Бирского района. На вахте сказали обратиться в приемную, позже из приемной отправили в информационно-аналитический отдел. Там заведующая сектором информационно-аналитической работы Светлана Усманова, видимо, весьма утомленная одинаковыми вопросами об этом случае, открыла группу администрации в соцсетях, показала пальцем на пост-отчет чиновников и рассказала о том, что собаки с видеозаписи пойманы и отправлены в ПВС (пункт временного содержания животных — прим.ред.), рейды по отлову проводятся ежедневно, а граждане спокойны.