Город трех «С»: как жители Бирска ладят с бродячими собаками и почему это не удивляет

Взрослые жители Бирска, то комментировать ситуацию с бездомными псами они не отказывались, но предпочитали не представляться. И вахтер школы, и несколько учителей из других школ (ученики школе № 4 прятались от собак на дереве) рассказали, что бродячих собак в городе хватает. Но ни дети, ни родители, по их словам, на агрессивные стаи животных не жаловались, хотя диалог у школ с родителями налажен. К слову, в этом сомнений не возникает — зная уровень накаленности любых родительских чатов по актуальным вопросам, проблема с бродячими собаками точно бы не осталась незамеченной. Складывалось впечатление, что горожане чего-то не договаривают, не хотят делиться своими проблемами, выносить сор из избы, — как правило, в провинции этого не любят.