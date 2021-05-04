Чемпионка мира по шашкам, мошенничество при строительстве школы. Итоги дня в Башкирии

Хорошие новости. Тамара Тансыккужина из Уфы, представлявшая Россию на матче в Варшаве на звание чемпионки мира по стоклеточным шашками, одержала победу над полькой Наталией Садовской. Россиянка стала семикратной чемпионкой мира по стоклеточным шахматам.
В Уфе завели уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц управления капитального строительства Башкирии за мошенничество и халатность при строительстве школы в Демском районе. В результате действий чиновников причинен ущерб свыше 4,6 миллиона рублей.
Руководитель Роспотребнадзора России Светлана Радионова возмутилась работой Сангалыкского диоритового карьера в Башкирии, который она посетила в ходе поездки в республику. Она написала на странице в соцсетях пост, в котором потребовала у руководства предприятия модернизировать вредные технологии.
Двухэтажный дом на улице Пекинской, в котором в январе 2020 года из-за хлопка газа обрушился потолок, решили расселить. В настоящее время разрабатывается четвертая адресная программа по переселению граждан из аварийного жилья. Проект, в который вошел и дом № 16 на улице Пекинской, находится на этапе согласования.
Улицу Коммунистическую в Уфе планируют отремонтировать. Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города ищет подрядчика для ремонта улицы. Начальная сумма контракта — 40,4 миллиона рублей.