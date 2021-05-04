Чемпионка мира по шашкам, мошенничество при строительстве школы. Итоги дня в Башкирии

Двухэтажный дом на улице Пекинской, в котором в январе 2020 года из-за хлопка газа обрушился потолок, решили расселить. В настоящее время разрабатывается четвертая адресная программа по переселению граждан из аварийного жилья. Проект, в который вошел и дом № 16 на улице Пекинской, находится на этапе согласования.