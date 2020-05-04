«Все седые уже»: глава Башкирии сообщил о новой предотвращенной вспышке коронавируса
Радий Хабиров на оперативном совещании сообщил, что им удалось предотвратить развитие очага в Кумертау.
На оперативном совещании глава региона сообщил, что им удалось предотвратить вспышку и развитие очага коронавирусной инфекции в одном из социальных учреждений Кумертау. Детали произошедшего он так и не сообщил, отметив только, что помогли спасти ситуацию карантинные меры.
«В субботу мы провели не самое лучшее для себя время. Потому что мы допускали возможность очага в социальном учреждении Кумертау. До седины уже доходит. И так все седые уже сидим. Слава богу, система карантина сработала, и не занесли инфекцию», – рассказал он.
Таким способом руководитель региона подчеркнул, насколько важно было соблюдать карантин во всех соцучреждениях. Ранее он рассказывал, как удалось предотвратить вспышку в другом социальном учреждении, где у сотрудницы был вовремя взят анализ и выявлен COVID-19.