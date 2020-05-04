В Башкирию доставят геройскую звезду генерала Шаймуратова на вечное хранение

Сегодня, 4 мая, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров сообщил о том, что 9 мая в Башкирию должна быть доставлена на вечное хранение золотая звезда Героя России, которой посмертно награжден легендарны генерал Минигали Шаймуратов, командовавший 112-й Башкирской кавалерийской дивизией во время Великой Отечественной войны.

Шаймуратовская дивизия за годы Великой Отечественной войны прошла от Дона до Эльбы свыше 4000 км. 15 раз отмечена в приказах Верховного Главнокомандующего, как отличившаяся в боях.

3860 воинов дивизии награждены орденами и медалями, 78 из них стали Героями Советского Союза и пятеро полными кавалерами ордена Славы. Такого количества героев войны не было больше ни в одном соединении Красной Армии.

23 февраля 1943 года генерал Шаймуратов героически погиб между селами Петровское и Юлино на Донбассе при выходе полка из рейда по тылам противника.