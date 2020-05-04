В Башкирии с сегодняшнего дня нельзя появляться в общественных местах без масок
4 мая, 12:19ОбществоРоман ФаткуллинФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
О масочном режиме ранее заявлял глава республики Радий Хабиров.
Сегодня, 4 мая, в Башкирии начал действовать так называемый «масочный режим», который был объявлен главой республики Радием Хабировым.
Напомним, что с сегодняшнего дня каждый житель республики, находясь за пределами квартиры, обязан надевать маску каждый раз при выходе из дома. Без маски нельзя находиться ни в одном общественном месте.
О введении масочного режима руководитель региона сообщил на последнем оперативном совещании в правительстве региона на минувшей неделе. С 4 мая он принял решение ввести режим, чтобы дать возможность людям запастись масками.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей