В Башкирии с сегодняшнего дня нельзя появляться в общественных местах без масок

Сегодня, 4 мая, в Башкирии начал действовать так называемый «масочный режим», который был объявлен главой республики Радием Хабировым.

Напомним, что с сегодняшнего дня каждый житель республики, находясь за пределами квартиры, обязан надевать маску каждый раз при выходе из дома. Без маски нельзя находиться ни в одном общественном месте.