Глава исполкома «ЕР» в Башкирии рассказал о том, как он переживает болезнь

Руководитель регионального отделения Рустем Ахмадинуров вчера, 3 мая, поздно вечером опубликовал пост, в котором рассказал о своем самочувствии. Руководитель рескома поблагодарил всех, кто за него переживает.

По словам Ахмадинурова, у него сейчас стабильное состояние, он находится в больнице и усиленно лечится. У его семьи, близких и коллег, с кем он контактировал последние две недели, коронавирус не подтвердился.

«На самом деле старался ходить на работе в маске и соблюдать безопасную дистанцию. Молюсь, чтобы никто из них не заразился. Последние новости, в том числе о премьере Мишустине и федеральном министре Якушеве говорят, что от этой заразы никто не застрахован. Берегите себя. Расслабляться ещё рано», – рассказал он.