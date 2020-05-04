Глава Башкирии сообщил о снижении смертности в республике

По информации руководителя региона, в республике на 6% снизилась смертность. Также, по словам Хабирова, на 12,7% снизилась смертность от внешних причин, что является лучшим показателем в ПФО.

Данные Радия Хабирова показывают, что от случайных отправлений алкоголем скончалось на 75% меньше умерших, на 26,5% – снизилось количество самоубийств, на 29,2% – умерших от болезней системы кровообращения, на 14,7% - при пожарах, на 5,6% - от ДТП.

«Это пример того, как скоординированная работа органов государственной власти, муниципалитетов, общественников может повлиять на самый важный из всех показателей – спасение жизни людей. Берегите себя и своих близких», – прокомментировал руководитель региона.