Глава Башкирии рассказал о страхе перед ростом смертности от онкозаболеваний

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании выразил обеспокоенность возможным ростом онкологических заболеваний в Башкирии. По его словам, страх обусловлен тем, что сейчас все внимание направлено на борьбу с коронавирусом, а профилактика других болезней не проводится.

«Министерство здравоохранения начинает очень сильно бить тревогу из-за этого. Все силы направлены на борьбу с коронавирусом, мы боимся упустить рост других заболеваний. В частности, из-за того, что мы прекратили диспансеризацию и люди начали бояться ходить в больницы, мы можем отфиксировать рост количества онкологических заболеваний», – проинформировал глава.

Руководитель дал поручением представителям минздрава собрать самых авторитетных врачей и принять решение по поводу того, как предотвратить рост онкологии в республике.