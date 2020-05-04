В Башкирии рассказали, как в этом году пройдет празднование 9 мая

Руководитель региона сообщил на оперативном совещании, что в этом году совсем от празднования Дня Победы не отказываются, но оно все-таки пройдет в другом формате.

По его словам, главы муниципалитетов должны возложить венки славы и цветы к памятникам и обелискам, но при этом процесс возложения не должен носить массовый характер.