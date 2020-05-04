В Башкирии рассказали, как в этом году пройдет празднование 9 мая
4 мая, 13:53ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Подробности того, как будет проходить праздник из-за коронавируса, сообщил Радий Хабиров.
Руководитель региона сообщил на оперативном совещании, что в этом году совсем от празднования Дня Победы не отказываются, но оно все-таки пройдет в другом формате.
По его словам, главы муниципалитетов должны возложить венки славы и цветы к памятникам и обелискам, но при этом процесс возложения не должен носить массовый характер.
Что касается акции «Бессмертный полк», то она пройдет в этом году в режиме онлайн портале. Руководитель региона попросил всех глав администрации присоединиться и организовать минуту молчания, которая пройдет по всей России.
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