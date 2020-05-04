ФСС Амурской области выплатило беременным и молодым мамам более 300 млн

В январе-марте 2020 года 1455 жительниц Амурской области получили пособие по беременности и родам. Им было выплачено 150 миллионов рублей. На ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет ФСС выдал 135 миллионов, которые были распределены между 6,4 тысячами человек. Фонд перечислил 23 миллиона рублей на пособия при рождении ребенка, а 745 тысяч рублей - на единовременные пособия женщинам, которые встали на медучет в ранние сроки беременности, сообщает vostokmedia.com.

Из года в год растет размер пособий по материнству и детству. Так, с 1 февраля женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности, получают единовременную выплату в размере 675 рублей. При рождении ребенка выплачивается единовременное пособие в размере 18 004 рублей.

Что касается минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до 1,5 лет, то его сумма равна 3 375 рублей. За второго и последующих детей выплачивается 6 751,54 рубля. В регионе есть районы, где к зарплате добавляются районные коэффициенты, - здесь пособия также увеличиваются на этот коэффициент.

По словам сотрудников ФСС, беременной женщине выгоднее оформлять пособие с заменой лет. Это необходимо сделать до получения средств, так как позднее эта сумма уже будет недоступна для перерасчета. Специалисты, рассчитывающие пособие по материнству и детству, принимают во внимание заработок за два предыдущих календарных года. Если на расчетный период пришелся отпуск по беременности и родам или отпуск по уходу за ребенком, то работник может написать заявление, чтобы произвести замену календарных лет расчетного периода. Тогда размер пособия окажется больше.

По словам заместителя управляющего Амурским региональным отделением Фонда социального страхования Ирины Кривцовой, в расчетном периоде можно заменить и один, и два года. При этом замена лет производится не на любые календарные годы, а на те, которые предшествовали наступлению страхового случая. “Подать заявление о замене лет необходимо вместе с заявлением о назначении и выплате пособия, то есть до назначения пособия”, - отметила Кривцова.